Жители Белых Берегов обвинили чиновников в непрофессионализме (ВИДЕО)

Белобережцы жалуются на разбитые дороги, мусор и отсутствие освещения.

Жители Белых Берегов пожаловались на бездействие чиновников. Обращение к местным властям опубликовано в группе поселка в соцсетях.

«Мы устали звонить во все колокола о проблемах в Белых Берегах. Фокинская администрация не слышит, загородившись от нас белобережской. Складывается такое ощущение, что админы, представляющие государственную власть в поселке, умышленно власть эту и дискредитируют, аннулируя все ее старания. Порядка хочется, а не вот этого всего! Уважаемая администрация Фокинского района, к вашей работе масса вопросов. Начните слышать людей, своим бездействием и непрофессионализмом вы подводите губернатора и президента!» – отмечают жители Белых Берегов.

В доказательство своих слов белобережцы опубликовали видео, на котором запечатлена царящая в поселке разруха.

«Когда же над поселком перестанет нависать административная буква «ю»?» – обратились к чиновникам местные жители.