Жители Брянска отказались переименовывать остановку «Магазин «Восход»

Горожане выступили против нового названия «МФЦ Володарского района».

В Брянске продолжается голосование за переименование остановок общественного транспорта с отсутствующими или устаревшими названиями.

На минувшей неделе поступило сразу несколько таких предложений. Как сообщает сообщество «Брянский автобус», в ходе голосования жители областного центра выступили против переименования остановки «Магазин Восход» в «МФЦ Володарского района».

В опросе участвовали брянцев. Из них за переименование проголосовали 102, против – 193 человека.