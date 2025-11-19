На территории бывшего мясокомбината в Комаричах образовалась свалка

Прокуратура требует от чиновников убрать свалку на территории бывшего мясокомбината в Комаричах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура выявила нарушения законодательства об обращении с твердыми бытовыми отходами. Проверяющие обнаружили на улице Осипенко в Комаричах на территории бывшего мясокомбината свалку бытового и строительного мусора.

Прокуратура внесла представление администрации города. Но в течение длительного времени чиновники не приняли мер по расчистке территории. Тогда прокурор направил в суд иск о понуждении администрации ликвидировать свалку за три месяца. Документ находится на рассмотрении.