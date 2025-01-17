Журналистов из федеральных изданий наградили в Брянске в честь Дня печати

13 января в России отмечают День печати. Дата появилась в честь учреждения Петром Великим первой регулярной газеты «Ведомости».

В брянском издательском холдинге «ЛДС-медиа», в который входят различные газеты и издания, в честь праздника прошло торжественное мероприятие. На него пригласили и гостей из различных ведомств. Так, заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов – заместитель главного судебного пристава Брянской области Геннадий Ерошенко вручил благодарственные письма главному редактору нашего издания Екатерине Дашичевой, сотрудникам холдинга Олегу Долгополову, Вере Мамврийской, Татьяне Романовой, Сергею Новикову и их коллегам. Журналисты получили ценные подарки от руководства «ЛДС-медиа».

Работа журналистов по достоинству оценивается обществом. Не зря средства массовой информации называют «четвёртой власть». Причём, некоторые обоснованно полагают, что по своей значимости эта власть над умами людей, их мыслями ничуть ни меньше, чем законодательная, исполнительная и судебная, хотя формально и не обладает их полномочиями.

Редакция «Город32» поздравляет журналистов, корреспондентов, работников издательств и типографий с профессиональным праздником. Желаем творческих успехов в нужно, но временами нелёгкой работе.

Фото пресс-служба «ЛДС медиа»