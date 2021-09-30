Зимой дороги в Брянске будут чистить круглосуточно

Об этом сообщили в горадминистрации.

Дорожное управление Брянска зимой будет обслуживать улично-дорожную сеть в две смены с круглосуточным дежурством.

Как сообщает мэрия, в зимней уборке города будет задействовано 137 единиц техники, в том числе 39 машин КДМ, 25 тракторов, 10 автогрейдеров, 20 самосвалов, 23 погрузчика и другая техника.

Комплекс мероприятий по подготовке к зиме планируют завершить до 1 ноября.