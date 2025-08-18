Зоофест по-брянски: город показал, что умеет любить

Вот это был день! Брянск 16 августа доказал, что у нас живут люди с огромными сердцами. Первый «Зоофест» в Майском парке стал настоящим праздником души — именно так его и охарактеризовала одна из посетительниц, Светлана.

Команда зооволонтеров «Гектор» организовала мероприятие к Всемирному дню бездомных животных, и получилось просто волшебно. Представьте: 18 собак и 13 кошек из приютов ждали своего шанса на счастье. И знаете что? Десять пушистиков в тот день этот шанс получили!

Мария Казакова, администратор сообщества «Гектор», в интервью сайту КП-Брянск не скрывала эмоций: «Это просто праздник улыбок и радости!» И правда, атмосфера была такая теплая, что даже погода подыграла — солнечный августовский денек как нельзя лучше подошел для такого события.

Особенно круто, что брянцы приходили не с пустыми руками — несли корма для хвостиков, а руководство парков разрешило поставить копилки для сбора помощи. Это показывает: наш город готов помогать тем, кто в этом нуждается.

И самая замечательная новость – это только начало! В следующем году «Зоофест» обещают сделать еще масштабнее. Уже сейчас планируют начать подготовку за несколько месяцев, чтобы все желающие успели привить своих питомцев и принять участие.

Как сказала Светлана: «Хотелось бы, чтобы этот первый «Зоофест» имел продолжение». И оно будет, друзья, обязательно будет!