Зоофест по-брянски: город показал, что умеет любить

Вот это был день! Брянск 16 августа доказал, что у нас живут люди с огромными сердцами. Первый «Зоофест» в Майском парке стал настоящим праздником души — именно так его и охарактеризовала одна из посетительниц, Светлана.
Команда зооволонтеров «Гектор» организовала мероприятие к Всемирному дню бездомных животных, и получилось просто волшебно. Представьте: 18 собак и 13 кошек из приютов ждали своего шанса на счастье. И знаете что? Десять пушистиков в тот день этот шанс получили!
Мария Казакова, администратор сообщества «Гектор», в интервью сайту КП-Брянск не скрывала эмоций: «Это просто праздник улыбок и радости!» И правда, атмосфера была такая теплая, что даже погода подыграла — солнечный августовский денек как нельзя лучше подошел для такого события.
Особенно круто, что брянцы приходили не с пустыми руками — несли корма для хвостиков, а руководство парков разрешило поставить копилки для сбора помощи. Это показывает: наш город готов помогать тем, кто в этом нуждается.
И самая замечательная новость – это только начало! В следующем году «Зоофест» обещают сделать еще масштабнее. Уже сейчас планируют начать подготовку за несколько месяцев, чтобы все желающие успели привить своих питомцев и принять участие.
Как сказала Светлана: «Хотелось бы, чтобы этот первый «Зоофест» имел продолжение». И оно будет, друзья, обязательно будет!
13.08.2025 11:45
На стройплощадке
Ход возведения и ремонта объектов инфраструктуры стал основной темой регионального штаба по строительству, которое провёл на прошлой неделе губернатор Василий Анохин. И эти работы, подчеркнул глава региона, находятся на его личном контроле. Отметим, что многие проекты реализуются при поддержке федеральных программ в рамках нацпроектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным Сейчас в регионе в работе более
13.08.2025 11:44
Чтобы вера наполняла сердца
В минувшие выходные в областном центре прошли торжества, посвящённые Смоленской иконе Божией Матери «Одигитрия». Губернатор Василий Анохин принял участие в Божественной литургии в Свято-Успенском кафедральном соборе. К ней также присоединились митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир, сотни смолян, архипастыри, духовенство, участники крестного хода из Витебска и многочисленные паломники. Службу возглавил экзарх
13.08.2025 11:43
Имени Гагарина
Межвузовскому кампусу в Смоленске присвоят имя нашего великого земляка, первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. О таком решении сообщил губернатор Василий Анохин. «Название выбрано не случайно. Подвиг Юрия Алексеевича — это всенародное достояние, а его улыбка стала одним из главных символов нашей страны, олицетворяющих движение вперёд, прогресс и созидание», – прокомментировал губернатор. Он напомнил, что работа
13.08.2025 11:42
На старт, внимание…
Исследования показывают: всё больше жителей региона выбирают здоровый образ жизни. Этому способствует в том числе строительство и реконструкция спортивных сооружений. Ряд проектов сейчас в работе. Так, в Вязьме возводится новый плавательный бассейн. «Строим спортобъект в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта РФ». На эти цели направлено свыше 380 млн рублей, из которых большая
13.08.2025 11:39
Куда пойти учиться?
Как готовят молодых специалистов для нужд региона? В регионе продолжают привлекать молодые кадры на предприятия и в учреждения. И эта работа постепенно совершенствуется. Большое внимание уделяется целевому обучению и поддержке молодых профессионалов. Создание системы непрерывной подготовки кадров — от школы до работодателя – обсудили на днях на встрече, которую провёл губернатор Василий Анохин с ректорами