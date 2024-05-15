12 медалей завоевали брянские самбисты на межрегиональном турнире

12 медалей завоевали юные самбисты Брянска на межрегиональном турнире. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Во дворце единоборств имени Артёма Осипенко в Брянске прошёл первый межрегиональный турнир по самбо на призы ООО «Брянский сад» и спорткомплекса «Пересвет». Участвовали в соревнованиях юноши и девушки 9-10 лет из четырёх регионов России.

Регион представили воспитанники спортшколы по борьбе. Первое место заняли пять юных самбистов. Серебряные награды достались четверым брянцах. А ещё трое участников заняли третье место.