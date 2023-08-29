Брянские гиревики завоевали «золото» Международных спортивных игр

В Уфе прошли I Международные спортивные игры национальных и неолимпийских видов спорта «Навстречу Евразиаде». В девяти видах спорта участвовали более 600 спортсменов из 28 стран Европы, Азии и Африки.
В российскую сборную вошли брянские гиревики — мастер спорта России Андрей Мухитов и мастер спорта России международного класса Юрий Лукьянчиков. Команда заняла золотые медали в эстафете в толчке по длинному циклу. Призерами стали спортсмены из Республики Беларусь и Монголии.
Общекомандное первое место заняла сборная России. Второе место у сборной Белоруссии, третье — у команды Узбекистана.
Международные спортивные игры организовали Министерство спорта Российской Федерации, Правительство Республики Башкортостан, Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» и Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России.
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