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19 медалей завоевали брянские борцы на соревнованиях ЦФО

2025, 03 апреля 17:04 Спорт
19 медалей завоевали брянские борцы на соревнованиях ЦФО
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19 медалей завоевали брянские борцы на соревнованиях ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В Брянске прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по спортивной борьбе. Участвовали в турнире 135 человек из 12 регионов страны.

Регион представили воспитанник спортшкол «Вымпел», «Локомотив», «Электрон» и спортшколы по борьбе Брянска. Брянские борцы завоевали восемь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали. 

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