19 медалей завоевали брянские борцы на соревнованиях ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брянске прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по спортивной борьбе. Участвовали в турнире 135 человек из 12 регионов страны.

Регион представили воспитанник спортшкол «Вымпел», «Локомотив», «Электрон» и спортшколы по борьбе Брянска. Брянские борцы завоевали восемь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали.