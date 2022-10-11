Больше 100 велосипедистов проехали по брянской роще «Соловьи»

В велокроссе по брянской роще «Соловьи» поучаствовали более 100 человек.

В роще «Соловьи» в Брянске велосипедисты провели кросс. Заезд в формате велопрогулки проходил по трассам 5 и 15 километров по пересечённой местности. Участниками стали 106 человек. На велопрогулку приехали и гости из соседнего Орла.

Велосипедисты стартовали от культурно-просветительского центра «Пространство». Участники короткого маршрута добрались до склона Лапландии, а длинного – до автомобильного моста через реку Болва. Каждый участник получил памятную медаль и горячий чай с выпечкой.