Бронзовым призёром первенства России по гиревому спорту стала брянская спортсменка. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Самаре состоялось первенство России по гиревому спорту. В состязании участвовали более 250 спортсменов в возрасте от 19 до 23 лет из 34 регионов.

Брянскую область представляли три воспитанницы спортшколы олимпийского резерва по борьбе областного центра. В толчке по длинному циклу в весовой категории свыше 68 кг выступила Елена Яськова. Она завоевала бронзовую медаль.

В шаге от пьедестала остановилась Виктория Альянова. Она установила личный рекорд, зафиксировав в толчке по длинному циклу две гири по 24 кг 36 раз.