Брянцы завоевали четыре медали на турнире по айкидо в Подмосковье. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Раменское Московской области прошли финалы Клубного Кубка Томики Айкидо и Высшей Лиги Айкидо Дивизион «А». Брянскую область представляли девять спортсменов. Владимир Славский стал бронзовым призёром турнира. Алексей Пальшин завоевал серебряную и две бронзовые медали.