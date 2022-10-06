Брянец завоевал «золото» на Гимназиаде по дзюдо

Брянский дзюдоист стал первым на Гимназиаде по дзюдо в Орле.

Открытая летняя Гимназиада среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций среди юношей до 18 лет по дзюдо завершилась в Орле. Брянские спортсмены вернулись с соревнований с двумя медалями.

Так , воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по борьбе Брянска Георгий Пронин завоевал первое место. А брянец Роман Минаков получил бронзовую медаль. Ещё один спортсмен из Брянска Никита Михальченко стал пятым в турнирной таблице.