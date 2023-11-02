Брянщина заняла 25 место в рейтинге ГТО

Брянская область заняла 25 место в рейтинге регионов по реализации комплекса ГТО . Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В Минспорте подвели итоги реализации Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». В рейтинге регионов Брянская область поднялась в до 25-й позиции. Над таким результатом работали региональные Центры тестирования.