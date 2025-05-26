Брянская дзюдоистка выиграла международные соревнования в Хабаровске

Брянская дзюдоистка выиграла международные соревнования Russian judo Tour в Хабаровске. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Хабаровске прошёл международный турнир по дзюдо – этап серии профессиональных соревнований Russian judo Tour. Участвовали в нём более 120 спортсменов из 26 регионов России и 17 иностранных государств.

В весовой категории до 52 килограмм выступила воспитанница брянской спортшколы «Сталь» Татьяна Цыганкова. Она завоевала золотую награду соревнований.