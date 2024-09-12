Брянская команда участвует во Всероссийских спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

II Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского стартовали в Нижнем Новгороде. Там собрались свыше двух тысяч юных спортсменов в возрасте 12-16 лет из 70 субъектов России, а также Республики Беларусь.

Сборная Брянской области выступит на соревнованиях по баскетболу, самбо, шахматам, футболу и выполнении нормативов комплекса ГТО.