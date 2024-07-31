В Москве прошёл IX этап «Королевы спорта» — соревнования «Путь к Олимпу». В беге на 800 метров выступила воспитанница брянской спортшколы имени Самотёсова Мария Прохорец. Девушка показала результат в 2:01.33 секунды. Она завоевала золотую медаль соревнований, а также установила личный рекорд.

Брянская легкоатлетка выиграла соревнования «Путь к Олимпу». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Строить и жить Как федеральная поддержка способствует развитию региона. На прошлой неделе состоялась встреча губернатора Смоленской области с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным, в ходе которой стороны обсудили ход реализации на Смоленщине нацпроектов, федеральных программ и региональных инициатив. Одной из ключевых тем встречи стало жилищное строительство. «По темпам ввода жилья мы превышаем на 5% аналогичные показатели прошлого года. Хорошую динамику демонстрирует

Памяти Героя В военной академии вой­сковой ПВО прошёл митинг, посвящённый памяти Героя России старшего лейтенанта Артёма Иванова. Участие в мероприятии принял губернатор Василий Анохин. «Артём Иванов окончил академию в 2013 году. Он был мужественным и честным человеком, грамотным командиром – настоящим русским офицером. Не каждый готов пожертвовать собой – принять на себя огонь противника, чтобы обеспечить выполнение боевых задач и спасти своих боевых товарищей», – рассказал

Будьте здоровы! На прошлой неделе состоялось важное событие для жителей густонаселённого микрорайона Королёвка в Смоленске. Здесь открыли поликлинику, причём произошло это на год раньше планируемого срока. А презентация медучреждения была проведена на самом высоком уровне. О созданных для врачей и пациентов условиях губернатор Василий Анохин рассказал заместителю Председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко во время работы форума «Здоровое общество». Это площадка,

Во имя праведного Пути На 445‑м км дороги М‑1 «Беларусь» появился православный киот, возведённый в честь иконы святой равноапостольной княгини Ольги и преподобной княгини Евфросинии Полоцкой. Символично, что киот был построен в год 25‑летнего юбилея создания Союзного государства России и Республики Беларусь. И торжественно освящён в преддверии Дня Крещения Руси. Чин освящения совершили митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор и архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий. А участие в церемонии принял губернатор Смоленской

Бригада, на выезд! Как в регионе повышают качество оказания медпомощи. В сфере здравоохранения региона в последнее время происходят значительные изменения: в медучреждения приходят молодые кадры, больницы получают современное оборудование, а реанимационная служба области проходит модернизацию. Большую роль в перенастройке работы реанимации играет поддержка Центра ФГАУ «НМИЦ ЛРЦ» Минздрава России, с которым регион сегодня активно сотрудничает, и участие в