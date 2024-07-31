Брянская лыжница завоевали три медали на чемпионате России

Брянские лыжники завоевали три медали на чемпионате России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Рыбинске прошёл чемпионат России по лыжероллерным гонкам. Брянскую область представляли девять воспитанников спортшколы олимпийского резерва по лыжным гонкам.

Сразу в трёх дисциплина отличилась брянская спортсменка Дарья Рогозина. Девушка завоевала две серебряные и одну бронзовую медаль.

Сборная Брянщины стала пятой в командном зачёте из 35 регионов.