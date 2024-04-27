Брянская область стала 16-й во всероссийском рейтинге ГТО по итогам первого квартала. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В рейтинге регионов по итогам реализации Всероссийского физкультурно-спортивный комплекса «Готов к труду и обороне» в I квартале Брянская область поднялась на девять позиций. Регион занял 16 место.

В I квартале 2024 года в число зарегистрированных участников выросло на 27903 человека. Нормативы выполнили 17482 участников. Из них 5082 человека получат знаки отличия.