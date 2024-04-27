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Брянская область стала 16-й во всероссийском рейтинге ГТО

2024, 27 апреля 14:29 Спорт
Брянская область стала 16-й во всероссийском рейтинге ГТО
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Брянская область стала 16-й во всероссийском рейтинге ГТО по итогам первого квартала. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

В рейтинге регионов по итогам реализации Всероссийского физкультурно-спортивный комплекса «Готов к труду и обороне» в  I квартале Брянская область поднялась на девять позиций. Регион занял 16 место. 

В I квартале 2024 года в число зарегистрированных участников выросло на 27903 человека. Нормативы выполнили 17482 участников. Из них 5082 человека получат знаки отличия.

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