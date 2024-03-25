Брянская самбистка завоевала «золото» Всероссийских соревнований среди студентов
Брянская самбистка завоевала «золото» на отборочном этапе Всероссийских соревнований среди студентов. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В Москве прошёл отборочный этап Центрального федерального округа на Всероссийские соревнования среди студентов по самбо. В турнире участвовали юниоры и юниорки 18-25 лет).
Регион представила воспитанница спортшколы «Торпедо» Брянска Анастасия Болобина. Девушка завоевала золотую медаль. Она поедет на финал соревнований в Ярославле.
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