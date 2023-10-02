Брянская сборная трижды стала первой на соревнованиях по пауэрлифтингу

Брянская сборная трижды стала первой в общекомандном зачеты на соревнованиях по пауэрлифтингу в Москве. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Москве завершились Чемпионат и Первенство Центрального Федерального округа по пауэрлифтингу. Спортсмены соревновались в дисциплинах «жим» и «жим классический».

Воспитанники Климовской спортшколы завоевали пять золотых и две серебряные медали в разных весовых категориях. Также две серебряные награды на счету спортсменов из школы «Электрон» Унечи и «Олимп» Брянска.

Первое место в командном зачёте заняли сборные Брянщины среди юношей, среди девушек и среди юниоров.