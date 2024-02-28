Брянская сборная выиграла «Кубок Федерации» по карате
Брянская сборная стала первой на Всероссийском турнире по карате «Кубок Федерации». Об этом сообщили в региональном спорткомитете.
В городе Одинцово в Подмосковье прошёл Всероссийский турнир по всестилевому карате «10-ый Кубок Федерации». На соревнования съехались 2300 спортсменов из 47 регионов. Они выступали в трёх дисциплинах: ограниченный контакт, полный контакт и полный контакт в средствах защиты.
По итогу соревнований первое общекомандное место заняла сборная Брянской области. Она увезли с собой «Кубок Федерации». Брянские спортсмены завоевали 12 золотых медалей, девять — серебряных и девять — бронзовых.
Читайте также
Новости регионов
Переселение и передвижение
На прошлой неделе в Смоленской области с рабочим визитом побывал генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов. Вместе с губернатором Василием Анохиным гость осмотрел ряд объектов в Вязьме и Смоленске для оценки результатов применения инструментов развития Правительства России и перспектив для запуска новых проектов. «Благодаря инструментам развития в Смоленской области реализуется ряд проектов, которые улучшают качество жизни тысяч смолян. Ввели в эксплуатацию
Помощь по контракту
В Ярцевском районе обсудили возможности социального контракта. С жителями встретился председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Тема социального контракта – важная, такая мера поддержки помогает смолянам начать или развить своё дело, повысить качество жизни. Деньги – на дело Во встрече приняли участие депутаты регионального парламента Елена Гераськова и Игорь Демьянов, глава Ярцевского района Роман Захаров, руководители профильных министерств и ведомств региона, главы