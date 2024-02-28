Брянская сборная выиграла «Кубок Федерации» по карате

Брянская сборная стала первой на Всероссийском турнире по карате «Кубок Федерации». Об этом сообщили в региональном спорткомитете.

В городе Одинцово в Подмосковье прошёл Всероссийский турнир по всестилевому карате «10-ый Кубок Федерации». На соревнования съехались 2300 спортсменов из 47 регионов. Они выступали в трёх дисциплинах: ограниченный контакт, полный контакт и полный контакт в средствах защиты.

По итогу соревнований первое общекомандное место заняла сборная Брянской области. Она увезли с собой «Кубок Федерации». Брянские спортсмены завоевали 12 золотых медалей, девять — серебряных и девять — бронзовых.