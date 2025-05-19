Брянская спортсменка стала призёром чемпионата России по пауэрлифтингу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Москва завершился чемпионат России по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин. В нем приняли участие 120 атлетов из 40 регионов.

Воспитанница Суземской спортшколы Екатерина Цыганкова выступила в весовой категории свыше 84 кг. Она показала результат в 570 кг. Брянская спортсменка завоевала серебряную медаль.