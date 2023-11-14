Брянская спортсменка стала призёром Чемпионата России по шашкам
Брянская спортсменка стала серебряным призёром Чемпионата России по обратной игре в шашки. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.
Чемпионат России по обратной игре в шашки среди мужчин и женщин прошёл в Орле. Брянскую область представляли пять спортсменов из областного центра, Жуковки и Сельцо.
Воспитанница Центра физической культуры и спорта «Десна» в Жуковке Алиса Коляева набрала шесть очков из 10 возможных. Девушка завоевала серебряную награду.
Прошлогодний призёр турнира Юрий Ворохобов стал в этот раз четвёртым. Пятерку лидеров среди женщин замкнула воспитанница школы «Спартак» Брянска Софья Гузь.
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