Брянская спортсменка выиграла «бронзу» первенства России по гиревому спорту

Брянская спортсменка завоевала бронзовую награду первенства России по гиревому спорту. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В городе Бор Нижегородской области прошло Первенство России по гиревому спорту среди юниоров и юниорок 19-23 лет. В ь=турнире участвовали более 230 участников из 33 регионов.

Брянскую область представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе областного центра. В весовой категории до 63 кг выступила Виктория Альянова. Девушка зафиксировав 32 подъема двух гирь по 24 кг в толчке по длинному циклу. Спортсменка завоевала бронзовую медаль турнира и обновила абсолютный рекорд Брянской области.