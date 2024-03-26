Брянская спортсменка выиграла «бронзу» первенства России по гиревому спорту
Брянская спортсменка завоевала бронзовую награду первенства России по гиревому спорту. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В городе Бор Нижегородской области прошло Первенство России по гиревому спорту среди юниоров и юниорок 19-23 лет. В ь=турнире участвовали более 230 участников из 33 регионов.
Брянскую область представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе областного центра. В весовой категории до 63 кг выступила Виктория Альянова. Девушка зафиксировав 32 подъема двух гирь по 24 кг в толчке по длинному циклу. Спортсменка завоевала бронзовую медаль турнира и обновила абсолютный рекорд Брянской области.
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