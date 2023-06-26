Брянская спортсменка завоевала четыре медали в Санкт-Петербурге

Брянская спортсменка завоевала четыре медали на Международных соревнованиях в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Санкт-Петербурге прошли Международные соревнования по плаванию в ластах. В турнире участвовала брянская спортсменка Анастасия Ильюшина. На дистанциях 400, 800, 1500 метров в ластах девушка завоевала второе место. Также серебряную награду спортсменка получила в подводном плавание на дистанции 400 метров.

Анастасия Ильюшина выполнила норматив мастера спорта международного класса и вошла в сборную России.