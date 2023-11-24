Брянская спортсменка завоевала «серебро» на Кубке мира

Брянская спортсменка Ольга Королёва завоевала серебряную награду на Кубке мира по рукопашному бою. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

Кубок мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин прошёл в Минске Республики Беларусь. За награды боролись 230 сильнейших бойцов из 15 стран мира.

В сборную России вошла воспитанница брянской спортшколы «Торпедо» Ольга Королёва. Спортсменка дошла до финала Кубка мира. Ольга Королёва завоевала серебряную награду.