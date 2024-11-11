Брянская студентка стала призёром всероссийского фестиваля. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На спортивной базе «Изумрудное» в Нижегородской области состоялся XIV всероссийский фестиваль студенческого спорта. Участвовали в нём почти 400 учащихся вузов в составе команд из 16 регионов.

Они состязались бадминтоне, настольном теннисе, шахматах и спортивному ориентированию, баскетболе 3х3,футзале, а также викторине.

Брянскую область представила команда Брянского государственного университета имени И.Г. Петровского. В спортивном ориентировании в дисциплине «кросс – спринт» Алина Ермилова заняла второе место. А в «кросс – классике» девушка стала бронзовым призёром соревнований.