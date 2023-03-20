Брянская тяжелоатлетка установила рекорд России

Брянская спортсменка в установила рекорд России на чемпионате по пауэрлифтингу спорта слепых. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Челябинске проходит Чемпионат России по пауэрлифтингу спорта слепых. Там выступали и брянские тяжелоатлеты.

Воспитанница школы «Олимп» Елизавета Саласина в дисциплине «становая тяга» завоевала золотую медаль. Девушка установила рекорд России.

А команда девушек, в которую вошла Елизавета, заняла третье общекомандное место.

Также в соревнованиях участвовал ещё один воспитанник «Олимпа» Николай Ященков. Он занял четвёртое место.