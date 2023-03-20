Брянская тяжелоатлетка установила рекорд России
Брянская спортсменка в установила рекорд России на чемпионате по пауэрлифтингу спорта слепых. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Челябинске проходит Чемпионат России по пауэрлифтингу спорта слепых. Там выступали и брянские тяжелоатлеты.
Воспитанница школы «Олимп» Елизавета Саласина в дисциплине «становая тяга» завоевала золотую медаль. Девушка установила рекорд России.
А команда девушек, в которую вошла Елизавета, заняла третье общекомандное место.
Также в соревнованиях участвовал ещё один воспитанник «Олимпа» Николай Ященков. Он занял четвёртое место.
Читайте также
Новости регионов
Помогать и поддерживать
Как в регионе организована помощь семьям участников СВО?С начала года в Смоленске на улице Пригородной заработал Центр поддержки участников СВО и членов их семей.По словам губернатора Алексея Островского, ключевая задача Центра — «оперативная и, главное, результативная отработка в режиме «одного окна» просьб и обращений членов семей участников спецоперации, а также их сопровождение в решении межведомственных
Потанцуем?
Многие смоляне, в первую очередь граждане почтенного возраста, наверняка хотя бы раз посещали танцплощадки, которые в своё время были очень популярны. Здесь царила особая атмосфера — люди танцевали, знакомились, общались, слушали любимые мелодии. Подобные проекты в последние годы активно «реанимируются» в ряде регионов. Возобновят они свою работу и на Смоленщине. «Дал указание главам муниципалитетов, используя
К нам приехали артисты
Об открытии новых виртуальных концертных залов, ремонте сельских ДК и закупке новых автоклубов, которые ещё называют Домами культуры на колёсах, говорили на прошлой неделе в администрации области. О планах на 2023 год по реализации в Смоленской области нацпроекта «Культура» подробно рассказал губернатор Алексей Островский, уточнив, что на эти цели будет направлено 173 млн рублей. «Запланирован
Хорошо быть дома
Как в регионе переселяют граждан из аварийного жилья? Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области провели прямой эфир на тему «Переселение из аварийного и ветхого жилья». На вопросы смолян ответил начальник департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Константин Ростовцев. — Расскажите, пожалуйста, о ходе реализации программ по переселению граждан из аварийного жилья.
В Смоленской области прошли соревнования по самбо
Соревнования посвятили легендарному космонавту Юрию Гагарину. В день рождения Юрия Гагарина на родине первого космонавта планеты прошли соревнования по самбо. На коврах боролись парни от 18 лет – около 100 человек из 13 регионов страны. По словам главного судьи турнира, заслуженного тренера России по самбо Александра Терешка, победители первенства претендуют на звание мастера спорта России.
Пешеходные переходы через железную дорогу модернизируют на 4 станциях МЖД в Смоленской области в 2023 году
На станциях Сафоново, Гагарин, Починок и Вязьма-Новоторжская Смоленской области модернизируют 5 пешеходных переходов. Железнодорожники оборудуют на них накопительные площадки, которые позволяют пешеходу сконцентрировать внимание на движении поездов и не оказаться на путях в непосредственной близости от подвижного состава. Это необходимо для повышения уровня безопасности граждан. На двух переходах станции Сафоново также расширят пешеходную зону, деревянное покрытие заменят