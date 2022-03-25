Брянские баскетболисты вышли в финал «Локобаскет-Школьная лига»

В Калуге прошли игры Центрального федерального округа Всероссийских соревнований Чемпионат «Локобаскет-Школьная лига» по баскетболу. В них участвовали юноши и девушки не старше 2006 года рождения.

Юные баскетболистки из Брянской области стали шестыми. А региональная сборная юношей заняла второе место.

Лучшим нападающим соревнований признан брянский игрок Кирилл Ноздрин. Ему вручили специальный приз.

Брянская команда юношей Брянской области завоевала путёвку на финал Всероссийских соревнований Чемпионат «Локобаскет-Школьная лига» по баскетболу. Он пройдёт в Краснодаре.