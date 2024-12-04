Брянские дзюдоисты завоевали 12 медалей на международном турнире
Брянские дзюдоисты завоевали 12 медалей на международном турнире. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В деревне Добрунь Брянской области прошел VIII Международный турнир по дзюдо. Мероприятие посвящено заслуженному работнику сельского хозяйства России Александру Миненко.
В турнире участвовали более 150 дзюдоистов 12-13 лет из Брянска, Калужской, Орловской, Курской областей и Республики Беларусь.
Спортсмены брянской спортшколы олимпийского резерва по борьбе завоевали одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые медали. В копилке спортсменов из «Стали» — одно «золото» и три «бронзы».