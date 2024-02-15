Брянские дзюдоисты завоевали 20 медалей на Межрегиональном турнире памяти чемпиона Европы Валерия Дивисенко. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Во Дворце единоборств имени Артема Осипенко прошли Межрегиональные соревнования по дзюдо среди юношей и девушек 2011 — 2013 года рождения. Турнир посвящён чемпиону Европы по дзюдо, заслуженному мастеру спорта СССР Валерию Дивисенко. Он также был единственным из советских дзюдоистов, выигравших Кубок Японии.

Соревнования прошли в Брянске в 16-й раз. На них собрались 263 спортсмена из Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Тульской областей и Москвы.

Брянские дзюдоисты завоевали три золотых медали, две – серебряных и 15 – бронзовых.