Брянские дзюдоисты завоевали 21 медаль на турнире в Орле в честь Дня Победы. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Орле прошёл открытый турнир по дзюдо, посвященный Дню Победы. Участвовали в нём спортсмены в возрасте до 15 лет.

Воспитанники спортшколы по борьбе и спортшколы «Сталь» Брянска на пьедестал почёта поднимались 21 раз. Дзюдоисты завоевали восемь золотых, три серебряные и десять бронзовых медалей.