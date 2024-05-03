Брянские дзюдоисты завоевали четыре медали на турнире в Орле

Брянские дзюдоисты завоевали четыре медали на турнире в честь Дня Победы в Орле. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Орле прошёл открытый турнир по дзюдо. Соревнования посвятили приближающемуся Дню Победы.

Регион представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска. Золотые медали завоевали Андрей Подоляко и Ярослав Ишутин. Бронзовыми призёрами турнира стали Иван Беляев и Максим Зарипов.