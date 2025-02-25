Брянские дзюдоисты завоевали две медали на турнире в Орле. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Орле прошёл турнир по дзюдо «Юная Лига».Соревнования посвятили Дню Защитника Отечества и памяти погибших военных на СВО. Участвовали в турнире юноши 12-13 лет.

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска завоевали две награды. Бронзовыми призёрами соревнований стали Андрей Подоляко и Ярослав Ишутин.