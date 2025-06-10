Брянские фигуристки завоевали семь наград всероссийского турнира. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Москве в спортивном комплексе «Чкалов Арена» прошёл финал Гран-при России и СНГ Ассоциации развития массового фигурного катания. Участвовали в соревнованиях более 370 спортсменов из Москвы, Свердловской, Вологодской, Белгородской, Волгоградской, Архангельской, Новосибирской, Тверской областей, Пермского края Республики Татарстан и Республики Башкортостан.

Брянскую область представили воспитанницы отделения фигурного катания Климовской спортивной школы. Они завоевали две золотые, три серебряные и две бронзовые медали.

Кроме того, тренер Климовской спортивной школы Лусине Оганесян дважды награждена Дипломами за подготовку победительниц Финала Гран-при России и СНГ АРМФК категории Мастер-Элит, Юниорский I и Мастер, Детский III Арины Данильченко и Варвары Глот.