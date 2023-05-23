Брянские фигуристы привезли «бронзу» из Москвы

Брянские фигуристы привезли «бронзу» с Первенства в Москве. Об этом сообщил в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В ледовом дворце «Радужный» в Москве прошло Первенства памяти Заслуженного тренера СССР Толмачевой-Гранаткиной. В нём участвовали спортсмены из Москвы, Московской, Владимирской, Самарской и Брянской областей.

Сборная крегиона по синхронному катанию на коньках «Аврора»из СК «Брянск» стала бронзовым призёром турнира.