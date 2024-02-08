Брянские футболистки «Спартака» выиграли первенство ЦЮФО

Брянские футболистки «Спартака» выиграли первенство Центрального и Южного Федеральных округов. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Воронеже прошли зональные соревнования Первенства Центрального и Южного Федеральных округов по футзалу. Участвовали в турнире девушки до 16 лет.

Регион представила команда спортшколы «Спартак». Девушки сыграли три матча с командами из Воронежа и Липецка. Встречи закончились со счётом 14:1, 8:0 и 11:0 в пользу бранского «Спартака».

Девушки выступят на финальном этапе Первенства России в Нижнем Новгороде.