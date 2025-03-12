Брянские футболистки заняли второе место на чемпионате России

Брянские футболистки «Спартака» заняли второе место на чемпионате России. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Нижнем Новгороде на «Чкалов-Арене» завершилось первенство России по футзалу среди девушек до 18 лет. Брянск на соревнованиях представила команда спортшколы городского спорткомбината «Спартак». В полуфинале брянские спортсменки победили «Синару-М» из Екатеринбурга со счётом 1:0.

В игре за главный трофей «Спартак» встретился с «Кристаллом» из Санкт-Петербурга.

Питерские спортсмены оказались сильнее. Брянские футболистки завоевали серебряные медали.