Брянские футболисты завершили первый сезон Первенства «ЮФЛ-девочки»

Брянские футболисты «Спартака» завершили первый сезон Первенства «ЮФЛ-девочки» на четвертом месте. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Первый сезон Первенства «ЮФЛ-девочки» завершился спустя три месяца. В нем участвовали 40 команд из почти 30 городов. Их поделили на 5 зон — «Северо-Запад», «Центр», «Юг», «Приволжье» и «Восток».

Регион в зоне «Северо-Запад» представили футболистки Брянского городского спортивного комбината «Спартак». Они заняли четвертое место в своей группе среди восьми команд. Юные футболистки провели 14 игр, в которых одержали пять побед и четыре поражения. Ещё пять раз игры закончились с равным счетом.

В заключительном матче в Санкт-Петербурге с местным «Зенитом» брянские спартаковки сыграли вничью — 1:1.