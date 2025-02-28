Брянские гимнастки завоевали 12 наград на турнире в Орле. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Орле прошёл Кубок Орловской области по спортивной гимнастике. Состязание посвятили памяти героя Великой Отечественной войны, комсомольца-подпольщика Владимира Сечкина.

В соревнованиях участвовали воспитанницы брянской спортшколы по спортивной гимнастике. В многоборье первое место заняла Виктория Сорокина. Она же стала серебряным призёром в вольных упражнениях и бронзовым – на брусьях.

Вероника Шитая стала третьей в многоборье. «Золото» девушка завоевала в выступлении на бревне, а «бронзу» – в вольных упражнениях.

Таисия Никонова Таисия заняла первое место в опорном прыжке, второе – на брусьях, а третье – в вольных упражнениях. Юлия Васильева стала второй в опорном прыжке, а третьей – на брусьях. Мария Трубачева Мария завоевала «бронзу» на бревне.