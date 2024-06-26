Брянские гимнастки завоевали четыре награды на всероссийском турнире в Воронеже. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Воронеже прошли всероссийские соревнования по спортивной гимнастике. Турнир посвятили памяти заслуженного тренера СССР Юрия Штукмана.

Регион представили воспитанницы спортшколы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Брянска. В многоборье среди женщин бронзовым призёром стала Дарья Жигаленкова.

В многоборье среди юниорок серебряная награда досталась Диане Поляковов. А в опорном прыжке, вольных упражнениях и на брусьях спортсменка завоевала «золото».

В вольных упражнениях третье место заняла брянская участница Анастасия Селиванова.