Брянские каратисты привезли 12 медалей из Смоленской области
Брянские каратисты привезли 12 медалей с турнира в Смоленской области. Об этом сообщили в городской администрации.
В городе Рославле Смоленской области прошли соревнования по каратэ среди новичков на призы спортивного клуба «Ростислав». В них участвовали спортсмены из Смоленска, Жуковки, Рославля и Брянска. Областной центр представляли воспитанники спортшколы «Олимп».
Победителями стали стали четверо спортсменов в возрасте 10-13 лет. Серебряными призёрами стали трое брянских спортсменов. А бронзовые награды завоевали ещё пять каратистов.
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