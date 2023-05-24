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Брянские каратисты привезли 12 медалей из Смоленской области

2023, 24 мая 12:33 Спорт
Брянские каратисты привезли 12 медалей из Смоленской области
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Брянские каратисты привезли 12 медалей с турнира в Смоленской области. Об этом сообщили в городской администрации. 

В городе Рославле Смоленской области прошли соревнования по каратэ среди новичков на призы спортивного клуба «Ростислав». В них участвовали спортсмены из Смоленска, Жуковки, Рославля и Брянска. Областной центр представляли воспитанники спортшколы «Олимп».

Победителями стали стали четверо спортсменов в возрасте 10-13 лет. Серебряными призёрами стали трое брянских спортсменов. А бронзовые награды завоевали ещё пять каратистов.

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