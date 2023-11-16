Брянские каратисты привезли 14 медалей с Первенства Мира

Брянские спортсмены «Спартака» завоевали 14 медалей на Первенстве Мира по карате. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Орле прошло Первенство Мира и международный фестиваль IASKF по всестилевому каратэ. В них участвовали 2 825 спортсмены из 27 стран.

Брянскую область представили воспитанники спортшколы «Спартак» областного центра. Они завоевали 14 медалей . На первенстве мира спортсмены Брянска заняли семь первых мест, три — вторых и три — третьих.

А на фестивале в возрастной категории 35 лет и старше брянец Андрей Захаров стал серебряным призёром.