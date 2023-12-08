Брянские каратисты привезли 39 наград с Всероссийских соревнований

Воспитанники брянского «Спартака» привезли 39 наград с Всероссийских соревнований по карате. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Тамбове прошли Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ памяти героя советского союза Зои Анатольевны Космодемьянской и Всероссийский фестиваль по боевым искусствам стилевого каратэ. В них участвовали спортсмены от 6 лет. На турнир собрались 866 участников из 24 регионов России.

Регион представляли спортсмены спортшколы «Спартак». Они завоевали 14 – золотых, 16 – серебряных и девять бронзовых медалей.