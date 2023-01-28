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Брянские каратисты стали первыми на Всероссийских соревнованиях

2023, 28 января 11:06 Спорт
Брянские каратисты стали первыми на Всероссийских соревнованиях
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Команда Брянской области стала первой на Всероссийских соревнованиях. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Курске прошли Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ «Курская дуга». В них участвовали более 800 спортсменов из 25 регионов РФ в возрасте 12 лет и старше.

В общекомандном зачете сборная Брянской области заняла первое место. Только воспитанники спортшколы «Спартак» областного центра завоевали 45 медалей: 16 — золотых , 18- серебряных и 11 — бронзовых.

 

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