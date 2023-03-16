Брянские каратисты завоевали 18 золотых медали в Рязани

Брянские каратисты привезли 18 золотых медалей с Чемпионата ЦФО в Рязани. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Рязани на базе спортшколы «Академия Единоборств» прошёл Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа по всестилевому каратэ. В турнире участвовали более 500 спортсменов из 13 регионов страны. За медали боролись и учащиеся брянской спортшколы «Спартак».

Первое общекомандное место заняла команда Брянской области. Спортсмены завоевали 42 медали, в том числе 18 — золотых, 11 — серебряных и 13 — бронзовых.