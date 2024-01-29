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Брянские каратисты завоевали 40 медалей на Всероссийских соревнованиях

2024, 29 января 18:44 Спорт
Брянские каратисты завоевали 40 медалей на Всероссийских соревнованиях
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Брянские каратисты завоевали 40 медалей на Всероссийских соревнованиях «Курская Дуга». Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ «Курская Дуга» прошли в Курске. На турнир приехали более 1200 спортсменов из 30 регионов России в возрасте 12 лет и старше. 

Среди всех регионов первое место в общекомандном зачеты заняла сборная Брянской обалсти. Воспитанники спортшколы «Спартак» завоевали 13 — золотых, 13 — серебряных и 14 бронзовых наград.  Победители получили возможность участвовать в Спартакиаде учащихся России.

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