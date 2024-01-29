Брянские каратисты завоевали 40 медалей на Всероссийских соревнованиях «Курская Дуга». Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ «Курская Дуга» прошли в Курске. На турнир приехали более 1200 спортсменов из 30 регионов России в возрасте 12 лет и старше.

Среди всех регионов первое место в общекомандном зачеты заняла сборная Брянской обалсти. Воспитанники спортшколы «Спартак» завоевали 13 — золотых, 13 — серебряных и 14 бронзовых наград. Победители получили возможность участвовать в Спартакиаде учащихся России.