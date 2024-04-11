Брянские каратисты завоевали четыре медали на Кубке России

Брянские спортсмены завоевали четыре медали на Кубке России по всестилевому каратэ. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Орле прошёл Кубок России по всестилевому каратэ среди мужчин и женщин. Участвовали в соревнованиях 273 спортсмена из 43 регионов. Регион представили борцы из Брянской областной федерации каратэ-до.

Первое место в категории 65 кг завоевал Артём Поспелов. Бронзовым призёром в этой же категрии стал брянец Максим Фурсин. Серебряная награда досталась Александру Козлову.

Среди женщин в категории 70 кг бронзовую медаль завоевала Александра Водопьянова.