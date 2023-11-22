Брянские каратисты завоевали четыре медали на турнире в Орле
Золотую, серебряную и две бронзовые медали завоевали брянские каратисты на турнире в Орле. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В Орле во Дворце спорта «Победа» прошёл турнир по каратэ «KARAT CUP». В нём участвовали более 450 спортсменов от 8 до 15 лет из России, Азербайджана, Белоруссии и Киргизстана.
Регион представили воспитанники спортшколы «Олимп». Золотую медаль в категории 12-13 лет +55кг завоевал Илья Зверев. Серебряным призёром турнира среди девушек 12-13 лет стала Виктория Сенина. А бронзовые награды достались Марине Бородиной и Софье Скляренко.
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